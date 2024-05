Pierwsza sesja nowej Rady Miasta i Gminy Szamotuły. Za nami ślubowanie nowego burmistrza i radnych

Powiem szczerze, że takie emocje już dawno mi nie towarzyszyły. Jestem pełna wdzięczności za zaufanie, którym Państwo mnie obdarzyliście. To taki ogromny zaszczyt, pełnić tę funkcję Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Szamotuły. Będę starała się godnie Państwa reprezentować. Drodzy Państwo, oczywiście liczę na zaufanie, a także pomoc i wsparcie, ale przede wszystkim na współpracę. Pan Michał mówił, że to, że tutaj jesteśmy, to jest początek. To, że będziemy trzymać się razem już jest postępem, ale to, będziemy ze sobą współpracować, może skończyć się sukcesem. Na to bardzo liczę - mówiła Justyna Szaniawska-Budaj, przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Szamotuły.