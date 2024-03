Prasówka tygodniowa z 3.03.2024 w Szamotułach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Na budynku gminy w Kaźmierzu zamontowano defibrylator AED. Prostota korzystania z urządzenia i jego umiejscowienie przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Kaźmierza. W nagłych sytuacjach, akcję ratunkową podjąć będzie mógł każdy, a to właśnie pierwsze minuty często decydują o szansach na przeżycie poszkodowanego.

Młodzi szamotulanie aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu problemów mieszkańców miasta. W czwartek, 29 lutego, odbyła się IV Sesja Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Szamotuły, podczas której podjęto kwestie dostępu do toalet przy dworcu PKP oraz porządku w przestrzeni publicznej, a także problem związany z incydentami blokowania torów.

Pierwszego dnia marca, w Sękowie, w gminie Duszniki, doszło do pożaru zabytkowego budynku, w którym znajdowało się 14 osób. Jedna z nich doznała obrażeń i została przewieziona do szpitala.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Szamotułach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Od 29 lutego do 1 marca 2024 roku zorganizowano w Opalenicy spotkanie Klubu Wójtów, Burmistrzów Prezydentów Miast i Starostów. Zjazd odbył się z inicjatywy stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS), a jego celem było podsumowanie działalności samorządów lokalnych w mijającej kadencji oraz omówienie najważniejszych wyzwań, jakie mogą pojawić się w niedalekiej przyszłości.

Policjanci z gminy Ostroróg rozwiązali sprawę dotyczącą kradzieży samochodu i jazdy pomimo zakazu, w której główną rolę odegrał 71-latek. Mężczyzna wykorzystał zaufanie sprzedawcy pojazdu, aby odjechać nim podczas jazdy próbnej. Twierdził, że planował go kupić.

W piątek 1 marca ok. godz. 21.20 doszło do pożaru mieszkania w zabytkowym budynku w miejscowości Sękowo w powiecie szamotulskim. Jedna osoba została poszkodowana, a 14 ewakuowano.

Dziewięciu zawodników z Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gry Logiczne” we Wronkach wystartowało w III turnieju Grand Prix Polski 2024 w warcabach klasycznych, który odbył się w Warszawie. Dwoje z nich wróciło do domu z medalami!

Miłość unosi się w powietrzu, a w Szamotułach jest jej pod dostatkiem! Z okazji Walentynek, "Głos Wielkopolski" zorganizował wyjątkową akcję "Ona i On 2024", w ramach której Czytelnicy mają okazję pochwalić się zdjęciami ze swoją drugą połówką. Oto galeria zdjęć, przesłanych przez mieszkańców powiatu szamotulskiego!

Stan wody na stacjach hydrologicznych stale się zmienia, a kluczowe są warunki pogodowe. W ciągu ostatnich trzech dni poziom Warty we Wronkach wzrósł o kolejne centymetry. Nieco bardziej optymistycznie wygląda za to poziom w Samie przepływającej przez Szamotuły.

Dyrektor szamotulskiego szpitala oraz 28 dyrektorów placówek leczniczych z Wielkopolski podpisali we wtorek, 27 lutego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu "Deklarację o współpracy", obejmującej działania, które mają przyczynić się do poprawy środowiska naturalnego.

Dzielnicowi z Obrzycka zatrzymali złodzieja portfela, który wykorzystał okazję do popełnienia czynu w jednym ze sklepów. Kobieta robiąca zakupy przez nieuwagę zostawiła swoją własność przy kasie, a "sprytny" złodziej szybko ją sobie przywłaszczył. Skradzione pieniądze dzielnicowi znaleźli w jego miejscu zamieszkania, ukryte w skarpecie.

