Pniewski Rower Miejski nadal nie działa. Wszystko przez wandali!

Jak poinformowano, doszło do uszkodzenia kilkudziesięciu rowerów z gminnej floty rowerów miejskich.

- Dobitnym przykładem konsekwencji jakie może ponieść osoba dopuszczająca się wandalizmu na naszych rowerach miejskich jest sytuacja z maja br. Jeden z rowerów został wypożyczony przez użytkownika, który w haniebny sposób zniszczył rower, a następnie wrzucił go do Jeziora Pniewskiego. Organy ścigania zidentyfikowały sprawcę. Sprawa trafiła do sądu. Ostateczna kara, jaką poniesie sprawca, zostanie wymierzona przez sąd.