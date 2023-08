Pniewy. Kąpielisko w Łazienkach zamknięte przez Sanepid. W wodzie bakterie!

Kąpielisko w Łazienkach zostało zamknięte do odwołania

Sierpień zaczął się fatalnie dla miłośników aktywnego wypoczynku nad jeziorem w Pniewach. Na początku sierpnia „Łazienki” opustoszały i to nie ze względu na gorszą pogodę niż w lipcu. Wszystkiemu winne bakterie, którymi skażona jest woda, a tym samym kąpiel jest zakazana.

Do naszej redakcji dotarły sygnały o tym, że w pniewskim jeziorze od początku sierpnia nie można się kąpać, bo woda jest do tego niezdatna. Faktycznie, w piątek nasz czytelnik powiedział nam, że podczas próby wejścia do wody z dzieckiem, otrzymał informację, że obowiązuje zakaz kontaktu z wodą, bo ta posiada bakterie. Faktycznie, w serwisie kąpieliskowym, po wpisaniu w wyszukiwarkę Pniew – widnieje ostrzeżenie w postaci czerwonej grafiki oraz informacja: „Woda nieprzydatna do kąpieli ze względu na parametry mikrobiologiczne”. O rozszerzenie informacji poprosiliśmy szamotulską Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach Alina Dubińska – Pszczoła potwierdziła nam, że kąpielisko w Pniewach jest obecnie wyłączone z użytkowania. - Na podstawie przekazanego w dniu 3 sierpnia 2023 roku sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 1 sierpnia 2023 roku z kąpieliska „Łazienki” w Pniewach stwierdzona została zwiększona obecność enterokoków kałowych. Mając na uwadze powyższe woda przeznaczona do kąpieli w zakresie przebadanych parametrów nie odpowiadała wymaganiom (określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia – przyp.red.)

W związku z tym faktem PSSE wydało komunikat o braku przydatności wody przeznaczonej do kąpieli z uwagi na pogorszenie mikrobiologiczne jej jakości. Tym samym woda nie nadaje się do kąpieli. Dodajmy, że obecnie przeprowadzane jest badanie kolejnej próbki jakości wody (pobrana została 4 sierpnia) i wówczas okaże się, czy kąpiele będą możliwe, czy nadal nie. Tymczasem na początku sierpnia badania jakości wody przeprowadzono we wszystkich pozostałych oficjalnych kąpieliskach na terenie powiatu szamotulskiego. Szczęśliwie jednak woda w żadnym innym akwenie nie była skażona żadnymi bakteriami, czy zanieczyszczeniami zmuszającymi do zamykania kąpielisk.

Poinformujemy, gdy Sanepid dopuści kąpielisko „Łazienki” w Pniewach do ponownego użytku dla miłośników aktywnego wypoczynku. Na stornach Sanepidu wyjaśniono, co to są Enterokoki -paciorkowce kałowe i co powodują:

Są to bakterie, które przybierają formy kuliste łącząc się w pary (tzw. dwoinki) lub łańcuszki (paciorki). Wykrycie tych bakterii w wodzie świadczy o kontakcie wody pitnej z zanieczyszczeniami pochodzenia kałowego. Termin „paciorkowce kałowe” odnosi się do tych paciorkowców, które występują w odchodach ludzi i zwierząt. Posiadają one dość dużą tolerancję w stosunku do niekorzystnych warunków środowiska, ale wśród znanych gatunków przed wszystkim dwa wywołują zachorowania u ludzi (Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium).

Spośród chorób które wywołują te mikroorganizmy wymienia się m.in. zapalenie dróg moczowych, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych czy zapalenie płuc. Bakterie te w przeciwieństwie do E. coli i bakterii grupy coli mają podwyższoną odporność na działanie chloru. Paciorkowce są bardzo odporne na wysuszenie i mogą być przydatne w rutynowej kontroli przeprowadzanej po ułożeniu nowych lub wykonaniu napraw istniejących przewodów wodociągowych czy też do wykrywania zanieczyszczeń powodowanych spływem powierzchniowym do wód gruntowych lub powierzchniowych.

Chcesz porozmawiać z Lincolnem? Meta tworzy chatboty z osobowością