Po ciężkiej chorobie zmarł Tomasz Augustyn, Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach

9 września pożegnano Tomasza Augustyna

W tym smutnym dniu, wśród rodziny i najbliższych, licznie zgromadzili się również lokalni samorządowcy.

W latach 2002-2008 Tomasz Augustyn pełnił funkcję dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu. Następnie, przez trzynaście lat, od 2009 do 2022 roku, kierował Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach. Był także aktywnym samorządowcem, sprawując mandat radnego Gminy Kaźmierz w latach 2014-2018. Później został wybrany radnym w okręgu wyborczym Kaźmierz – Duszniki do Rady Powiatu Szamotulskiego z ramienia ugrupowania Forum Nowa Inicjatywa. Funkcję tę pełnił aż do swojej śmierci.