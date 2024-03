Gmina Kaźmierz otrzymała 980 tysięcy złotych na restaurację zabytkowego pałacu i parku? Mieszkańcy dopytują

Gmina Kaźmierz pozyskała aż 980.000 zł na restaurację zabytkowego pałacu i parku wraz ze stawem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W tej chwili projekt został złożony w Starostwie Powiatowym w Szamotułach i czekamy no uzyskanie pozwolenia na budowę. Może to potrwać około 90 dni. Następnie będzie przeprowadzona procedura przetargowa, co potrwa około 60 dni. Tak więc podpisania umowy na wykonanie możemy spodziewać się latem bieżącego roku - przekazuje KWW Przyjazna Gmina Kaźmierz.