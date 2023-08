Pracowity początek tygodnia strażaków w powiecie szamotulskim

Tego samego dnia w godzinach wieczornych strażacy z Szamotuł oraz OSP Wronki zostały zaalarmowane do wypadku drogowego w okolicach Wronek. Zgłoszenie o zdarzeniu przyszło z samochodowego systemu e-call, jednak w tym przypadku na szczęście alarm okazał się fałszywy. System uruchomiony został przypadkowo z winy użytkownika.

We wtorek 15 sierpnia największe zagrożenie związane było z pożarem ścierniska w Nowej Wsi. Początkowo strażaków alarmowano o pożarze zboża na pniu. Na miejscu jednak nie potwierdzono zgłoszenia, bo ogień trafił ściernisko.

W działaniach gaśniczych udział brały dwa zastępy OSP Wronki, OSP Amica, OSP Marianowo, OSP Ostroróg I JRG Szamotuły. Zagrożenie szybko wyeliminowano, nie pozwalając na rozprzestrzenienie się ognia.

Ponadto we wtorek jednostki OSP z kilku jednostek w powiecie szamotulskim były wysyłane do usunięcia gniazd owadów błąkoskrzydłych, z kolei ochotnicy z Dusznik wyjeźdżali do naderwanego konaru drzewa. Dzień zakończył się pożarem szopy przy budynku mieszkalnym w Grzebienisku. Na miejscu interweniowali miejscowi strażacy, do działań wysłano również OSP Duszniki, OSP Podrzewie oraz zastęp JRG Szamotuły. Pożar udało się opanować bardzo szybko, dzięki czemu płomienie nie przedostały się na budynek mieszkalny.

Dodajmy, że w zdarzeniach na szczęście nikt nie ucierpiał.