Ruszyła budowa nowej bieżni! Długo wyczekiwana inwestycja w Kaźmierzu

Miłośnicy lekkoatletyki mają powód do radości, ponieważ właśnie rozpoczęła się długo wyczekiwana inwestycja - budowa nowej, 4-torowej bieżni lekkoatletycznej o dystansie 100 metrów. Prace na budowie prowadzi firma BAYDO Sp. z o.o. z Bydgoszczy.

Przedmiotem tej inwestycji jest wykonanie bieżni prostej o nawierzchni poliuretanowej, która spełni najwyższe standardy jakości. Bieżnia ta będzie miała 4 tory, co umożliwi organizację zawodów i treningów na najwyższym poziomie. Całkowita długość bieżni wyniesie 117 metrów, co pozwoli na rywalizację na dystansie 100 m oraz uwzględni strefę przed linią startu o długości 3 metrów, a także wybieg o długości 14 metrów jako strefę wyhamowania. Całkowita szerokość bieżni wyniesie 4,97 metra, co zapewni odpowiednią przestrzeń dla zawodników.