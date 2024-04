Sprzątanie świata z okazji Dnia Ziemi w gminie Szamotuły. Zebrano ponad 1200 kg śmieci!

Sprzątanie Świata w Szamotułach. Zebrano ponad 1200 kg śmieci!

Zorganizowane akcje to dowód na zaangażowanie społeczności w dbanie o swoje otoczenie i naturę. Zaangażowanie pokazali członkowie KGW "Kępianki" i sołectwo Kępa, którzy zebrali aż 140 kg odpadów. Szkoła Podstawowa im. Ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie wzięła na siebie sprzątanie pobliskiego lasu, zebrano tam 260 kg śmieci. Nie mniej zaangażowani byli mieszkańcy Brodziszewa, którzy przekazali ZGK imponujące 280 kg odpadów oraz mieszkańcy Lulinka, przyczyniając się do zbiórki zbierając 240 kg śmieci. Również Rodzinny Ogród Działkowy "Samorządowiec" przy basenie na Pioszczychach włączył się do akcji, zbierając 200 kg pozostawionych tam odpadów.