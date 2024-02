Mieszkańcy Gałowa biorą sprawy w swoje ręce. Zadbają o czystość w parku Mycielskich biorąc udział w ploggingu - ty też możesz!

Czym jest plogging?

Nadchodząca wiosna zachęciła mieszkankę Gałowa do zorganizowania tego typu akcji w parku, w którym od wielu lat trenuje bieganie.

Plogging oznacza zbieranie śmieci podczas biegania lub innych aktywności fizycznych. Jest to inicjatywa, która kilka lat temu zrodziła się w Szwecji jako przejaw troski o środowisko. Coraz częściej stosowana jest również w Polsce, angażując mieszkańców miast i wsi do dbania o ekologię podczas codziennych treningów i spacerów.

Plogging w Parku Mycielskich w Gałowie

Park Mycielskich tonie w śmieciach. Miejsce z tak bogatą historią czaruje urodą o każdej porze roku. Niestety, z roku na rok postępuje jego dewastacja - mówi inicjatorka ploggingu, Lidia El-es. - Znam każdy krzak, kojarzę ptasie gniazda... Niestety, człowiek postępuje skrajnie bezmyślnie. Śmieci leżą wszędzie. Po każdym bieganiu staram się zrobić rundkę, pozbierać choć trochę śmieci, ale potrzeby są znacznie większe. Może ktoś zechce się do mnie przyłączyć, by w miłej atmosferze podczas spaceru lub joggingu posprzątać park na wiosnę?

Inicjatorka akcji sprzątania w Parku Mycielskich w Gałowie apeluje do lokalnej społeczności o wsparcie i zauważenie problemu, jakim jest zaśmiecanie często odwiedzanego przez nią parku.

Niedzielne sprzątanie w parku

W trosce o park inicjatorka zaprasza wszystkich chętnych do aktywnego uczestnictwa w sprzątaniu parku, który zaplanowano na niedzielę, 3 marca o godzinie 11.00. Dla uczestników zostaną zapewnione worki na śmieci i rękawiczki. Jedyne co należy ze sobą zabrać, to dobre chęci i humor!