Szamotuły chwalą się trwającymi inwestycjami, a Duszniki finałem prac

Od kilku tygodni trwają również prace związane z budową przedszkola. Zadanie to pochłonie ponad 16 milionów złotych, z czego wsparcie z Polskiego Ładu, to blisko 7 milionów złotych. A to nie wszystko, bo gmina chwiali się, że złożony został kolejny wniosek na dofinansowanie w ramach przedszkola – na ponad 5 milionów złotych z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027.

- Ułatwi on dostęp do 32 hektarów terenów inwestycyjnych położonych w okolicach Mutowa - podniesie ich atrakcyjność i wartość – informują przedstawiciele gminy.

Pierwsza z nich, to modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Sędzinku. W ramach zadanie powstało boisko wielofunkcyjne i mieści w sobie dwa boiska do gry w koszykówkę, jedno do gry w siatkówkę i jedno do gry w piłkę ręczną wraz z odpowiednim wyposażeniem.