Szymon Strojny - kandydat na burmistrza Szamotuł. "Mam kompetencje, wiedzę i doświadczenia, by zmienić Szamotuły na lepsze"

Wprowadzi także działania ukierunkowane na pomoc osobom w potrzebie i dostosowanie infrastruktury do potrzeb seniorów.

Należy ukierunkować działalność OPS tak, by realnie i konkretnie pomagał ludziom w potrzebie, w walce z uzależnieniami, wyciągał z biedy i przywracał na rynek pracy. Oddzielnym problemem jest niekorzystny trend demograficzny widoczny w całej Europie. Spada liczba urodzeń i przybywa nam seniorów. To oznacza, że gmina musi być przygotowana na realizację potrzeb osób starszych. Podejmę działania w zakresie dostosowanie całej infrastruktury gminy, a więc chodników, parkingów, budynków użyteczności publicznej, czy miejsc spotkań, do potrzeb seniorów - mówi.