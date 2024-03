Upamiętnili Żołnierzy Wyklętych w Szamotułach. Przy Głazie Pamięci odśpiewano hymn, złożono kwiaty i zapalono znicze

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchodzony 1 marca, stanowi niezwykle ważną okazję do uczczenia bohaterów zbrojnego podziemia antykomunistycznego. W Szamotułach, jak co roku, społeczność miasta zgromadziła się przy Głazie Pamięci koło Bazyliki Mniejszej, by oddać hołd żołnierzom, którzy niezłomnie walczyli o niepodległość Polski.