Uwaga na podejrzane telefony! Nowe metody oszustów dotknęły mieszkańców naszego regionu

Podszywali się pod policjantów! Wyłudzili 140 tysięcy złotych od 72-letniej kobiety

Pierwszy z przypadków miał miejsce 28 kwietnia we Wróblewie. 72-letnia mieszkanka padła ofiarą oszustów, którzy podszywali się pod funkcjonariuszy. Oszustka, podająca się za policjantkę z Obornik, skonstruowała zawiłą historię, w której zięć kobiety miał rzekomo potrącić obywatelkę Ukrainy. Aby pomóc zięciowi w uniknięciu represji, pokrzywdzona musiała przekazać 140 tysięcy złotych. Cała historia była starannie zagrana, z udziałem innej kobiety, rzekomej córki pokrzywdzonej, która krzyczała przez telefon o pilnej potrzebie pomocy. To przekonało kobietę do przekazania oszustom wszystkich swoich oszczędności.