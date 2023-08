Wędkarskie Zakończenie Lata 2023: Zawody Wędkarskie dla dzieci i młodzieży!

Już 2 września na łowisku w Rudniku spotkają się młodzi wędkarze, by świętować zakończenie lata poprzez rywalizację w Młodzieżowych Zawodach Wędkarskich Zakończenie Lata 2023. Wydarzenie zostanie zorganizowane przez Zarząd Koła PZW nr 125 Szamotuły Miasto.

To niezwykła okazja dla młodych entuzjastów wędkarstwa, by zaprezentować swoje umiejętności, pochwalić się złowionymi rybkami i przede wszystkim spędzić czas w towarzystwie podobnie zainteresowanych rówieśników.

Zawody zostaną podzielone na dwie kategorie wiekowe, aby zapewnić uczestnikom równe szanse i umożliwić rywalizację na właściwym poziomie. Pierwsza kategoria to dzieci w wieku od 6 do 12 lat, zaś drugą stanowią młodzież w wieku od 13 do 16 lat.

Liczba miejsc jest ograniczona do 40 uczestników, więc wszyscy zainteresowani wydarzeniem, powinni działać szybko! Zgłoszenia są już przyjmowane, a chętni mogą skontaktować się z Zarządem Koła PZW nr 125 Szamotuły Miasto, by dowiedzieć się więcej i zarejestrować swoje uczestnictwo.