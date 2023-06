Wielu pijanych kierowców na naszych drogach. Porównaliśmy rok obecny i poprzedni

Wydaje się niewiele, jednak statystyka nie zawiera kolizji drogowych, a same wypadki, czyli zdarzenia, w których obrażenia poszkodowanych wymagały leczenia powyżej 7 dni lub też ich śmierć.

Co więcej policjanci stale prowadzą działania przeciwko kierowcom łamiącym przepisy, w tym właśnie te dotyczące trzeźwości. Tylko od stycznia do maja tego roku policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego sprawdzili stan trzeźwości w sumie 4226 kierujących. Skontrolowanych jest więcej, bo do statystyk można doliczyć również interwencje przeprowadzone przez policjantów prewencji, czy też posterunków i komisariatów we wszystkich gminach.

Jednocześnie nasza prośba o statystyki zbiegła się z interwencją na terenie gminy Ostroróg. Możliwej tragedii być może zapobiegł policjant – po służbie.