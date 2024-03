Kolejny etap modernizacji w Szpitalu Powiatowym w Szamotułach. Powstanie nowoczesna Pracownia Endoskopii

Celem powstania nowoczesna Pracownia Endoskopii w Szpital Powiatowym w Szamotułach jest przede wszystkim poprawa dostępności do wysokiej jakości opieki medycznej dla mieszkańców powiatu szamotulskiego. Dzięki wprowadzeniu nowych technologii i zwiększeniu liczby stanowisk do badań, oczekuje się skrócenia kolejek oczekujących oraz szybszej diagnostyki wielu schorzeń, w tym raka jelita grubego.

To kolejny krok, aby zapewnić mieszkańcom naszego powiatu dostęp do najnowocześniejszej opieki medycznej bez konieczności podróży do innych miast. Liczę też, że zwiększy się liczba wykonywanych kolonoskopii i gastroskopii, a kolejki oczekujących skrócą się do minimum - mówi Starosta Szamotulski Beata Hanyżak.