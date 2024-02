Coraz więcej matek wybiera Szamotulską Porodówkę! Znalazła się wśród najlepszych w Wielkopolsce. Sprawdź, dlaczego

Nasz personel stara się jak najlepiej opiekować kobietami w tym niezwykłym, magicznym, ale i trudnym momencie jakim jest poród. Stosujemy różne metody, które mogą łagodzić ból porodowy, takie jak aromaterapię naturalnymi olejkami eterycznymi, która powoduje zmniejszenie napięcia, przezskórną elektryczną stymulację nerwów TENS, gaz wziewny Entonox. Zachęcamy także do stosowania pozycji wertykalnych. Zachęcamy każdego Tatę do kangurowania swojego dziecka, czyli kontaktu skóra do skóry - przekazuje.