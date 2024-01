32. Finał WOŚP w Szamotułach. Jakie wydarzenia zaplanowano na niedzielę? Sprawdź program Finału oraz towarzyszące mu imprezy

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy już w niedzielę, 28 stycznia! Jak co roku, w Szamotułach przygotowano masę wydarzeń charytatywnych, które dostarczą mieszkańcom dzień pełen wrażeń i przede wszystkim pozwolą nieść pomoc charytatywną. Jak informuje Sztab, w mieście Szamotuły i na okolicznych wsiach pojawi się aż 120 wolontariuszy.

Od godziny 15.00 w niedzielę, w hali Wacław pojawi się wielu artystów, zespół Strefa Zero z piosenkami Maanamu, zespół The Old Band, Boże Nutki, Sekcje Hip-Hop i Balet, nawet Zespół Folklorystyczny Szamotuły. Wszyscy jednoczymy się wokół pięknej idei. Przed halą odbędzie się pokaz rzeźbienia, Szamotulskie Mobilki, czyli pokaz tirów, Classic Team, czyli pokaz samochodów klasycznych. Będzie też na sportowo! Mecz Sparty Szamotuły, rajd rowerowy, bieg na stadionie, to wszystko na sportowo, to wszystko dla Wielkiego Finału. Poza tym działamy również w terenie. W niedzielę, od 12.00, na plaży w Pamiątkowie odbędzie się morsowanie, w świetlicy w Szczuczynie Turniej Darta, dzień wcześniej Laser Tag oraz Noc Planszówek w Szamotulskim Ośrodku Kultury. To i wiele innych cennych elementów ma sprawić, że będzie naprawdę gorąco. Liczymy na Państwa! - zapraszają Piotr Michalak oraz Waldemar Borowiak.