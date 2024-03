Pokaz Stołów Wielkanocnych w Szamotułach już po raz dwudziesty! [ZDJĘCIA]

Piękne rękodzieło, potrawy wielkanocne, przetwory, dekoracje z motywem zajączków i jajek, tańce oraz muzyka - to może oznaczać tylko jedno. Na hali Nałęcz w Szamotułach po raz kolejny odbył się Pokazu Stołów Wielkanocnych. Wydarzenie odbyło się już po raz dwudziesty!

Wielkanoc to czas radości, wspólnych spotkań i tradycji. W niedzielę, 24 marca, hala Nałęcz przy Zespole Szkół nr 3 im. H. Kołłątaja w Szamotułach stała się sercem wielkanocnych inspiracji podczas XX Pokazu Stołów Wielkanocnych. To wydarzenie, które co roku przyciąga tłumy, nie zawiodło również tym razem.

Wielkanocne potrawy, dekoracje i inspiracje

Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 14.00, kiedy to odwiedzający rozpoczęli podziwianie prezentacji Stołów Wielkanocnych wsi gminy Szamotuły. Kolorowe pisanki, tradycyjne potrawy i wyjątkowe dekoracje zachwycały i inspirowały. Wśród wielkanocnych propozycji znaleźć można było prawdziwe perełki. Na stoiskach można było nabyć wyjątkowe ozdoby wielkanocne, za to stoiska gastronomiczne kusiły aromatycznymi potrawami, które zachęcały do degustacji tradycyjnych smakołyków wielkanocnych.

Nie zabrakło muzycznych i tanecznych akcentów

Nie mogło również zabraknąć występów artystycznych, które urozmaiciły program wydarzenia. Wystąpiła Kapela Dudziarska z Szamotulskiego Ośrodka Kultury oraz Zespół Folklorystyczny „Szamotuły”, a także Kapela Podwórkowa „Swoja Wiara”. Gwiazdą wieczoru był Mariusz Kalaga, który swoim talentem muzycznym porwał publiczność.

XX Pokaz Stołów Wielkanocnych to nie tylko okazja do podziwiania pięknych stołów i kulinarnych smakołyków, ale także do integracji społeczności i celebrowania wspólnie spędzanego czasu. Wydarzenie to idealnie wpisuje się w tradycję wielkanocną, inspirując do zachowania i pielęgnowania dziedzictwa kulturowego miasta. ZOBACZ ZDJĘCIA!

