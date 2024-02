Przyznano pierwsze w historii gminy Kaźmierz stypendium sportowe! Otrzymała je Otylia Zagórska

W gminie Kaźmierz przyznano pierwsze w historii stypendium sportowe, które powędrowało do utalentowanej sportowo Otylii Zagórskiej. Wyróżnienie wręczył Wójt Gminy Kaźmierz, Zenon Gałka, na mocy Zarządzenia Nr 501/2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku.

Stypendium dla Otylii Zagórskiej

Wygrała Mistrzostwa Polski Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Kolarstwie Szosowym Kobiet, które rozegrały się w Dąbkach i Jarosławcu w czerwcu 2023 roku. Jest liderką Pucharu Polski w kolarstwie szosowym 2023 w klasyfikacji generalnej Polskiego Związku Kolarskiego. Podczas licznych startów, stawała na podium zarówno w kategorii jazda indywidualna na czas, jak i w kategorii wyścig ze startu wspólnego. Została powołana do kadry reprezentacji Polski w kolarstwie szosowym – ścigała się w Tour de Berlin Feminin, 42 Internationale Oderrundfahrt, Princess Anna Vasa Tour oraz w Mistrzostwach Europy w kolarstwie szosowym, które odbyły się we wrześniu 2023 roku w Drenthe w Holandii. Poza zawodami w ramach Pucharu Polski, w 2023 roku osiem razy startowała w wyścigach w kolarstwie przełajowym, zawsze zajmując wysokie lokaty. Wzięła też udział w trzyetapowym wydarzeniu sportowym Sowiogórski Tour, w którym zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej - informuje o jej osiągnięciach Gmina Kaźmierz.

Przygotowuje się do matury, nie zapominając o swojej pasji do kolarstwa

Obecnie, młoda sportowczyni, uczęszczająca do czwartej klasy LO w Tarnowie Podgórnym, balansuje pomiędzy intensywnymi przygotowaniami do matury a swoją pasją do kolarstwa. Przyznane stypendium sportowe stanowi zasłużone wyróżnienie dla jej niezwykłych osiągnięć oraz wsparcie podejmowanych sportowych zmagań.