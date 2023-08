Bluesowo-rockowy wieczór z zespołem "Suplement Diety", czyli Koncertowe Lato SzOK

Koncert "Suplement Diety" w Szamotułach

W sobotę 12 sierpnia o godzinie 18.00 wszyscy miłośnicy bluesa i rocka mieli okazję uczestniczyć w klimatycznym koncercie zespołu "Suplement Diety" z Chodzieży. Miejscem tego muzycznego wydarzenia była malownicza sceneria Rynku w Szamotułach, gdzie artyści zaprezentowali swój muzyczny styl z pogranicza bluesa i rocka.

Wydarzenie odbyło się w sercu miasta, co stworzyło wyjątkową atmosferę, która idealnie wpisywała się w letni wieczór. Była to doskonała okazja, by spędzić sobotni wieczór w towarzystwie dobrej muzyki, pod otwartym niebem.