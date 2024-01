Dwie osoby poszkodowane w szpitalu! Zderzenie dwóch samochodów osobowych pod Chojnem w gminie Wronki Natalia Nowotna Katarzyna Zimna

W czwartek, 11 stycznia służby ratunkowe otrzymały wezwanie do zdarzenia drogowego, które miało miejsce pod Chojnem, w gminie Wronki. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowy, w wyniku czego dwóch poszkodowanych przewieziono do szpitala.