II Charytatywny Bieg "Biegamy dla Antka" w Baborówku już 2 czerwca!

Po pierwszym cyklu chemioterapii jego walka nabiera nowego wymiaru. Skutki uboczne wymuszają przerwę w leczeniu i wydłużają pobyt na oddziale. Jednak to nie tylko walka z chorobą, lecz także z ogromnymi kosztami leczenia.

Wesprzyj leczenie Antka - weź udział w biegu charytatywnym!

Aby pomóc w leczeniu chłopca, już 2 czerwca odbędzie się II Charytatywny Bieg "Biegamy dla Antka". Impreza odbędzie się w Baborówku. To wyjątkowa okazja, by wspomóc Antka i jego rodzinę - każda złotówka przekazana na ten cel to kropla nadziei dla chłopca.