Wielka zbiórka złomu dla Hani! Masz niepotrzebne metalowe klamoty? Zadzwoń i wesprzyj leczenie dziewczynki

Masz niepotrzebne metalowe klamoty? Zadzwoń i wesprzyj akcję charytatywną

W dniach 20-21 kwietnia, ekipa "Pomaganie Jest Fajne" znów rusza do akcji, tym razem dla małej Hani. To niezwykłe wydarzenie, które od lat mobilizuje społeczność do działania, ma na celu zebranie środków na rehabilitację i niezbędną opiekę dla dzieci wymagających leczenia i rehabilitacji. Ekipa będzie sprzątać i zbierać metalowe przedmioty, które potem zostaną sprzedane, a uzyskane środki wesprą zbiórkę dla Hani.

Dziewczynka cierpi na tetrasomię chromosomu 18, ma wadę wrodzoną małżowiny usznej, niedosłuch prawego ucha, opóźniony rozwój psychoruchowy i mowy, śladową niedomykalność aortalną, wrodzoną stopę piętowo – koślawą i zaburzenia napięcia mięśniowego. Lista chorób problemów zdrowotnych, z jakimi codziennie mierzy się dziewczynka, zdaje się nie mieć końca.