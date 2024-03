Zwierzęta ze schroniska Przytulisko u Wandy w Przyborówku stale potrzebują wsparcia. Dowiedz się, jak możesz im pomóc

Są w schronisku psy, z którymi my, jako wolontariusze, pracujemy. Są to psy które są na przykład bardzo wystraszone, po różnych trudnych przejściach, są nieufne w stosunku do człowieka. Staramy się je przyzwyczajać i uczyć tego, że ludzka ręka nie tylko krzywdzi, ale może pogłaskać, może być przyjemna. I te psy się po trochu przekonują. Bywa, że jest to wielomiesięczna praca, a nawet wieloletnia, ale później nadchodzi moment, w którym ten pies jest już gotowy, by szukać mu domu i ten dom się znajduje. To są takie momenty w których czujemy sens tego wszystkiego, co robimy - mówi.