Kolejne inwestycje w naszych gminach cieszą mieszkańców

Nowe, piękniejsze oblicze książnicy

Zaczynamy od tego, czego nie zobaczą kierowcy, czy piesi, a dopiero czytelnicy. Mowa tu o modernizacji wnętrz szamotulskiej Biblioteki Miasta i Gminy.

Jak poinformowano, przygotowano dla czytelników istotną, a zarazem bardzo ważną zmianę – wypożyczalnia znalazła się na parterze.

W bibliotece odbyło się już skromne otwarcie „nowej” przestrzeni bibliotecznej – jest przestronnie, nowocześnie i komfortowo. Dla czytelników i bibliotekarzy. Dyrektor Piotr Nowak zaprosił do przecięcia wstęgi burmistrza Kaczmarka, kolegów bibliotekarzy, samorządowców, pracowników biblioteki i liderów - złotych medalistów w koneserskiej konkurencji „Szamotulski fan książki”.

- Dlaczego książka jest tak ważna? Przecież książka to nie okładka i kartki – to wiedza, to informacja, to emocje, to świat. Nigdy się nie zawiesza i nie prosi o aktualizację oprogramowania!