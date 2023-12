Mikołajki w wykonaniu szamotulskich morsów. W Jeziorze Pamiątkowskim zapanował świąteczny klimat

Szamotulski Klub Morsów "Góra Lodowa" słynie z ciekawych morsowań tematycznych, a wśród planowanych na ten sezon wydarzeń znalazły się również te, nawiązujące do nadchodzących świąt. Tym razem, podczas przypadającego na 3 grudnia spotkania z okazji Mikołajek, morsy weszły do zimnej wody ubrane w charakterystyczne czapki Mikołaja i ozdoby o motywie świątecznym.

Doskonała pogoda na morsowanie

Na jeziorze pojawiła się również warstwa lodu, co odebrano wyjątkowo entuzjastycznie. Tego dnia temperatura powietrza wynosiła -4 stopnie, a woda 2.5 stopnia. Zimowa pogoda zapewniła warunki, które szamotulskie morsy wręcz uwielbiają.

Dla szamotulskich morsów grudzień to czas wielu spotkań i okazji do zanurzenia się w zimnej wodzie. Spotkania klubu odbywają się co tydzień w niedzielę, więc kolejne tygodnie z pewnością przyniosą jeszcze wielu ekscytujących wyzwań dla miłośników mroźnych kąpieli.