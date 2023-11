Morsowanie niepodległościowe z szamotulskim klubem morsów Góra Lodowa. Świętowali w wyjątkowy sposób

Świętowali 11 listopada w nietypowy sposób

Jest wiele powodów, przez które morsy decydują się na tą nietypową aktywność wchodzenia do zimnej wody. Poza okazją do ciekawego spędzenia czasu, wiele morsów pozytywne rezultaty, takie jak poprawa odporności. Jednak przede wszystkim, każde morsowanie wywołuje u nich sporą dawkę adrenaliny i pozytywnej energii.

Dzisiaj u nas, jak co roku, 11 listopada, Święto Niepodległości. Świętujemy to na swój sposób, wchodzimy do zimnej wody. Akcenty biało-czerwone jak najbardziej mile widziane. Dzisiaj 12 akurat, dzień po, ale tak przypada niedziela, nasze stałe morsowanie - mówi Sławomir Wachowiak, prezes stowarzyszenia i klubu morsów Góra Lodowa.

Przed szamotulskimi morsami jeszcze wiele wydarzeń tego sezonu!

Morsowanie może być nie tylko sposobem na odważne stawienie czoła mrozowi i zimnej wodzie, lecz także doskonałą okazją do wspólnego celebrowania ważnych dat i okazji. Klub spotyka się co tydzień, by wspólnie kontynuować pasję do morsowania, a nadawanie tym spotkaniom motywów sprawia, że są one dla uczestników jeszcze ciekawsze i urozmaicone.