Misja Grecja 2023 – z udziałem szamotulskich strażaków

Szamotulscy strażacy po raz kolejny uczestniczą w zagranicznej misji, a to dzięki ich obecności w wielkopolskim module GFFFV Poznań (Ground Forest Fire Fighting using Vehicles - moduły do gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów). W sumie do Grecji prócz wielkopolan udali się strażacy w województwa małopolskiego, Warszawy i Wrocławia. W sumie Greków w walce z żywiołem wspierać będzie 149 strażaków, którzy będą pracować z wykorzystaniem 49 pojazdów.

Obecnie (20 lipca, g.18) strażacy przejeżdżają przez Serbię, w drodze do miejsca pożarów.