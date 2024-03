Pożar przyłącza gazowego i budynku mieszkalnego na ulicy Łąkowej we Wronkach

We wtorek, 19 marca, o godzinie 3.21, służby ratownicze wezwane zostały do akcji w związku z pożarem przyłącza gazowego i budynku mieszkalnego na ulicy Łąkowej we Wronkach.

Do akcji ruszyły dwa zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Wronek, jeden zastęp OSP Amica oraz trzy zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Szamotuł. W akcji udział wzięło także pogotowie gazowe oraz policja.