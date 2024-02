Sprawdź swoją wiedzę z zakresu pożarnictwa i ratownictwa! Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej odbędzie się we Wronkach Natalia Nowotna

OSP Wronki - KSRG i WOO

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP we Wronkach zaprasza wszystkich chętnych na gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, które odbędą się w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej we Wronkach. To doskonała okazja, by sprawdzić swoją wiedzę na temat pożarnictwa i ratownictwa!