Na jaki film wybrać się do kina? Przedstawiamy repertuar szamotulskiego Kina Halszka! (12.01-23.01)

W nadchodzących dniach w szamotulskim Kinie Halszka odbędzie się wiele ciekawych seansów. Wśród nich "Akademia Pana Kleksa" oraz premiera "Pies i Robot"! Sprawdź, na co warto się wybrać do kina w styczniu.

Andre Rieu: Śnieżne Boże Narodzenie (150 minut) 17.01. seans: 18.00 Co roku maestro organizuje w swoim rodzinnym Maastricht specjalne gwiazdkowe koncerty. Przybywają na nie dziesiątki tysięcy fanów z całego świata, a dzięki retransmisji do kin mogą je dodatkowo obejrzeć kolejne setki tysięcy widzów. André Rieu zamienia lokalną salę koncertową w magiczną śnieżną krainę, by zaserwować wszystkim wielbicielom wspaniałej muzyki skrzący się blaskiem gwiazd zestaw kolęd i innych świątecznych przebojów. Akademia Pana Kleksa (Polska, Fantasy, 127 minut) 12.01. seanse: 15.30, 18.00

16.01. seanse: 15.30, 18.00 „Akademia Pana Kleksa” to uwspółcześniona wersja klasycznej bajki Brzechwy, przemawiająca swoją treścią i formą do najmłodszych, ale i wchodząca w dialog ze starszymi widzami, którzy wciąż pamiętają kultową ekranizację z lat 80. Film przedstawia historię pozornie zwykłej dziewczynki – Ady Niezgódki – która trafia do tytułowej Akademii, żeby poznać świat bajek, wyobraźni i kreatywności. Przy pomocy wybitnego i szalonego pedagoga profesora Ambrożego Kleksa rozwija swoje niesamowite umiejętności, a także wpada na ślad, który pomoże jej rozwikłać największą rodzinną tajemnicę…

Wandea. Zwycięstwo albo śmierć (Francja, Historyczny, Akcja, 100 minut) 14.01 seans: 13.30 „Wandea. Zwycięstwo albo śmierć” to fabularna, kostiumowa produkcja o bohaterskich francuskich katolikach, którzy w czasach krwawego terroru Rewolucji Francuskiej, wzniecili wielkie ludowe powstanie w obronie wiary, Kościoła i tradycji – umieszczając na swoich sztandarach wizerunek Najświętszego Serca Pana Jezusa. Vika! (Polska, Niemcy, Włochy, Finlandia, Dokumentalny, 74 minuty) 12.01. seans: 20.15

84-letnia DJ Vika jest gwiazdą klubów muzycznych w całej Polsce – gra zawsze do białego rana i na obcasach. Charyzmatyczna didżejka otacza się młodymi ludźmi, powtarzając sobie, że wiek to tylko liczba, a starości nie zamierza spędzić siedząc jak pelargonia w oknie. Jest prawdziwym kolorowym ptakiem. Jednak kiedy jej zdrowie zaczyna szwankować, Vika dostrzega swoje przemijanie. Czy odnajdzie sens w dzieleniu się radością życia z innymi seniorami, motywowaniu ich do działania i pokonywania samotności? „Vika!” to niesamowita podróż, od radości po wzruszenie. Inspirujący portret kobiety, która zamierza celebrować życie do samego końca.

Premiera: Pies i Robot (Hiszpania, Francja, Animacja, Dramat, Komedia, 90 minut) 19.01. seans: 15.30

23.01. seans: 15.30 Za oknem kolorowy, pełen życia i śmiechu Nowy Jork. Zwierzęta, tak jak ludzie, żyją swoimi sprawami, zakochują się, kłócą, znajdują przyjaciół – wszyscy z wyjątkiem PSA, który ze swojego mieszkania patrzy na zwariowane miasto ze smutkiem i nutką zazdrości. On też chciałby mieć przyjaciela, tylko… brakuje mu odwagi. Pewnego dnia ulega słodkiej obietnicy reklamy i kupuje sobie przyjaciela – ROBOTA. Kiedy ROBOT ożywa, staje się dla PSA najlepszym kumplem na świecie. Wrotki, muzyka, hot dogi, wygłupy – tak wyglądają ich pełne zabawy dni. Wszystko zmienia się w ostatni dzień lata, gdy wybierają się na plażę. Żeby ratować kumpla, który próbował zaprzyjaźnić się z morską wodą, PIES musi zostawić go na chwilę samego. Jak się skończy ta przygoda?

Biedne Istoty (USA, Irlandia, Wielka Brytania, Romans, Sci-Fi, 141 minut) 19.01. seans: 19.45

23.01. seans: 19.45 „Biedne istoty” w reżyserii Giorgosa Lanthimosa to niesamowita opowieść o ewolucji Belli Baxter (Emma Stone), młodej kobiety, która zostaje przywrócona do życia przez genialnego i niekonwencjonalnego naukowca, doktora Godwina Baxtera (Willem Dafoe). Pod jego opieką Bella chętnie uczy się wszystkiego od nowa, ale chce też doświadczyć pełni życia. W poszukiwaniu nowych doznań wyrusza w burzliwą i pełną przygód podróż przez kontynenty w towarzystwie sprytnego i rozpustnego prawnika, Duncana Wedderburna (Mark Ruffalo). Wolna od uprzedzeń swoich czasów, Bella z determinacją dąży do celu, jakim jest walka o równość i niezależność. Film powstał na kanwie książki Alasdaira Graya, a autorem scenariusza jest Tony McNamara. Jest to już druga współpraca między Lanthimosem i McNamarą („Faworyta”).

