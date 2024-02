Co nowego w Kinie Halszka? Zobacz, jakie premiery filmowe i wydarzenia zaplanowano w szamotulskim kinie

Familijne wyjście z rodziną, romantyczna randka, a może samotny wieczór? Szamotulskie Kino Halszka przedstawia ciekawe propozycje na każdą okazję. W najbliższym czasie, poza premierami filmowymi, zaplanowano także wiele wydarzeń kulturalnych. Sprawdź, co nowego w kinie!

SZOKTRAVEL - POZNAJEMY LUDZI – POZNAJEMY ŚWIAT (ADAM BIELECKI)

22.02 - 19:00

Bilety: 30 zł "Adam Bielecki – himalaista, alpinista, taternik i podróżnik. Członek kadry narodowej we wspinaczce wysokogórskiej. Lider kilkudziesięciu wypraw w różne góry na 5 kontynentach"

FERIE 2024 SZOK - CYRK PRZYJECHAŁ! - SHOW KLAUN KULKI Z WARSZTATAMI

24.02 - 11:00

Bilety: 15 zł "Piotr Strusiewicz z Teatru Kulka przyciągnie wszystkich do świata magii cyrku, radości nauki i zabawy pełnej śmiechu."

EKIPA Z DŻUNGLI. MISJA RATUNKOWA

(Francja, animacja, 89 minut) 23.02. seans: 15.45

24.02. seans: 15.45

25.02. seans: 9.00

27.02. seans: 15.45 "Kiedy tajemniczy superłotr pokrywa dżunglę eksplodującą pianą, która wybucha przy najmniejszym kontakcie z wodą, do akcji wkraczają zwierzaki z dzikiej paki. Aby uratować ekosystem i dziewiczą przyrodę, dzielny goryl Miguel i jego kumple wyruszą balonem w zapierającą dech w piersiach podróż od Bieguna Północnego po Daleki Wschód. Przemierzając góry, pustynie i oceany w poszukiwaniu antidotum, przeżyją setki niezapomnianych przygód i zrobią wszystko, by powrócić na czas. A niebędzie to łatwe, bo pora deszczowa zbliża się nieubłaganie, a podstępny wróg i jego sługusi depczą im po piętach. Czy łącząc siły, łapki, płetwy i skrzydła, bohaterski eko-patrol zdoła powstrzymać przeraźliwie WIELKIE BUM?"

EMMA I CZARNY JAGUAR

(Francja, familijny, 100 minut)

25.02 seans: 11.00

2.03 seans: 11.00

3.03 seans: 10.00 "Sympatyczna Emma dorasta w amazońskiej dżungli, mając za towarzysza przygód i zabaw Hope – małego czarnego jaguarka. Niestety, ich piękna i zażyła relacja kończy się wraz z przeprowadzką dziewczynki do Nowego Jorku. Z dala od rodzinnych stron, Emma nie przestaje jednak marzyć o powrocie do deszczowych lasów i ukochanego zwierzaka. Mijają lata. Nastoletnia już Emma, która z czasem przyzwyczaiła się do życia w wielkim mieście, odkrywa, że amazońskiej puszczy zagrażają okrutni łowcy zwierząt. Nie wahając się ani chwili, dziewczynka wyrusza do krainy dzieciństwa, aby uratować swojego przyjaciela. Pomaga jej w tym przebojowa nauczycielka biologii – pani Anja. Razem zrobią wszystko, by odnaleźć Hope i ocalić jaguara przed tymi, którzy dla zysku nie zawahają się zniszczyć dzikiej przyrody."

SPIĘTY

25.02 - 19:00

Bilety:

przedsprzedaż: 45 zł

w dniu koncertu: 55 zł

"Koncert odbędzie się w ramach trasy koncertowej promującej „Heartcore”, trzeci solowy album Huberta „Spiętego” Dobaczewskiego, gitarzysty, wokalisty i autora tekstów znanego z wieloletnich występów z zespołem LAO CHE. Artysta koncertuje z zespołem, w składzie którego jest szamotulanin Patryk Kraśniewski!"

DOBRZY NIEZNAJOMI

(Wielka Brytania/USA, melodramat, 105 minut) 23.02. seans: 20.00

24.02. seans: 20.00

25.02. seans: 21.30

27.02. seans: 20.00 "Jedna noc i spotkanie z tajemniczym sąsiadem, Harrym (Paul Mescal), całkowicie odmienia dotychczasowe życie Adama (Andrew Scott), mieszkańca opustoszałego londyńskiego bloku. W miarę rozwoju ich relacji Adama coraz bardziej pochłaniają wspomnienia z przeszłości, w pewnym momencie postanawia wrócić do miasteczka, w którym dorastał. Gdy trafia do rodzinnego domu, odnajduje swoich rodziców (Claire Foy i Jamie Bell) takimi, jakich pamięta z dnia ich śmierci przed trzydziestu laty."

PRZESILENIE ZIMOWE

(USA, dramat/komedia, 133 minuty)

23.02. seans: 17.30

24.02. seans: 17.30

26.02. seans: 17.30

27.02. seans: 17.30 "Nominowany do Oscara®, Paul Giamatti w roli nielubianego nauczyciela, Paula. Paul jest postrzegany przez uczniów, nauczycieli oraz dyrektora szkoły jako osoba pompatyczna i irytująca. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia w 1970 roku i Paul, nie mając rodziny nigdzie nie wyjeżdża. Nauczyciel zostaje w szkole, aby pilnować uczniów, którzy nie mogą wrócić do domu. Po kilku dniach zostaje tylko jeden uczeń – sprawiający kłopoty 15-latek o imieniu Angus (Dominic Sessa), któremu grozi wydalenie za fatalne zachowanie. Do Paula i Angusa dołącza kucharka Mary (Randolph) , której syn niedawno zginął w Wietnamie. Tych troje bardzo różnych rozbitków tworzy nieprawdopodobną świąteczną rodzinę, która dzieli się komicznymi perypetiami podczas dwóch bardzo śnieżnych tygodni w Nowej Anglii. Prawdziwą podróżą okaże się to, jak pomagają sobie nawzajem zrozumieć, że nie są przywiązani do swojej przeszłości – mogą wybrać własną przyszłość."

MAGICZNY KONCERT DLA DZIECI - BAJKI ŚWIATA

26.02. - 17:00

Bilety:

przedsprzedaż: 35 zł

w dniu koncertu: 45 zł

"Niezwykła muzyczna podróż w świat ulubionych bajek. Bohaterowie zejdą z ekranu, by podzielić się najpiękniejszymi i najbardziej znanymi utworami. Poczynając od Stumilowego Lasu, który zwiedzimy w towarzystwie Kubusia Puchatka, wpłyniemy na wielkie wody południowego Pacyfiku pod przywództwem legendarnej Vaiany, by przez chwilę zanurkować z Małą Syrenką w niezmierzonych, morskich głębinach. Następnie wskakując na latający dywan wraz z Aladynem dolecimy aż do indiańskiej wioski Pocahontas. Nagle Zaplątani na lianie z Tarzanem wylądujemy na gorącej Sawannie gdzie panuje słynny Król Lew, by potem ochłodzić się w mroźnej Krainie Lodu…"

RETRANSMISJA KONCERTU: DAVID GARRETT

(110 minut) 28.02 godz. 18.00

7.03 godz. 18.00 "Przed Wami najnowszy koncert niemieckiego skrzypka Davida Garretta, zwanego przez niektórych Paganinim w Glanach. Yehudi Menuhin, jeden z największych skrzypków i dyrygentów XX wieku, nazwał go: „najwspanialszym skrzypkiem swojej generacji”.

Ten 43-letni artysta zyskał światową sławę, grając na klasycznych skrzypcach utwory popowe i rockowe. Ze swobodą łączy różne gatunki muzyczne, nie zapominając oczywiście o największych przebojach muzyki tzw. poważnej. Prezentuje je jednak w bardzo przystępnej formie i dla jak najszerszej publiczności. Obecnie ten pełen pasji wirtuoz podróżuje po świecie ze swoim najnowszym koncertem Iconic. Jeden z pierwszych występów podczas tej trasy miał miejsce latem 2023 roku w starożytnym amfiteatrze w sycylijskiej Taorminie. To tę wersję zobaczycie."

PREMIERA: DIUNA: CZĘŚĆ 2.

(Kanada/USA, sci-fi, 166 minut) 1.03. seanse: 15.30, 18.30

2.03. seanse: 15.30, 18.30

4.03. seanse: 15.30, 18.30

5.03. seanse: 15.30, 18.30 "Diuna: Część druga ukazuje imponującą podróż Paula Atrydy, który zawiera sojusz z Chani i Fremenami. Jednocześnie wkracza na wojenną ścieżkę, pałając żądzą zemsty na spiskowcach, którzy doprowadzili do upadku jego rodziny. Stając przed wyborem między miłością życia a losem znanego wszechświata, Paul pragnie zapobiec tragicznej przyszłości, którą tylko on potrafi przewidzieć."

CHŁOPIEC I CZAPLA

(kategoria wiekowa: +12, Japonia, anime, 125 minut)

2.03 seans: 13.00 "Po stracie matki Mahito wraz ojcem opuszcza Tokio i przeprowadza się na wieś. Zdystansowany do nowej, otaczającej go rzeczywistości zaczyna odkrywać niezbadaną okolicę i dom. Pewnego dnia przypadkowo spotyka zagadkową, mówiącą ludzkim głosem czaplę siwą, która nieoczekiwanie staje się jego przewodnikiem. Ptak stopniowo pomaga chłopcu rozwikłać tajemnicę życia, zabierając go do magicznego świata, gdzie przeszłość miesza się z teraźniejszością."

CARRANTUOHILL

3.03. - 19:00

Bilety:

przedsprzedaż: 39 zł

w dniu koncertu: 49 zł "Pierwsza i kultowa polska grupa wykonująca muzykę celtycką rodem z Irlandii i Szkocji, jak i własne opracowania aranżacyjne oparte na „celtyckich korzeniach”. Wykorzystuje przy tym bardzo stylowe instrumentarium (skrzypce, uilleann pipes, bouzouki, cittern, bodhrán, flety, tin whistle, akordeon, mandolina, gitara akustyczna) poszerzając brzmienie o instrumenty perkusyjne, klawiszowe oraz gitarę basową."

MIŁOŚĆ JAK MIÓD

(Polska, komedia romantyczna, 98 minut)

7.03 seans: 20.00 "Majkę (Agnieszka Suchora) i Agatę (Edyta Olszówka) równie dużo łączy, co dzieli. Obie są po pięćdziesiątce, przechodzą menopauzę i nie wierzą, że w ich życiu cokolwiek zmieni się na lepsze. Jedna mieszka nad Bałtykiem, druga w Tatrach. Jedna prowadzi cukiernię, druga jest wziętą architektką wnętrz. Jedna jest wdową, drugą partner właśnie zostawił dla młodszej. Jedna poświęca się dzieciom i wnukom, kompletnie zapominając o sobie, druga nie ma rodziny i dba o swój duchowy rozwój. Pewnego dnia przyjaciółki spotykają się na pogrzebie koleżanki z liceum. Agata namawia Majkę do spontanicznego wyjazdu w góry, sama zaś zajmuje jej miejsce. Nieoczekiwana zamiana ról przynosi szereg komplikacji, zabawnych zwrotów akcji i wyzwań, którym kobiety będą musiały stawić czoła. Czy uda im się przezwyciężyć przyzwyczajenia, uprzedzenia i lęki? Czy zdobędą się na odwagę, żeby otworzyć się na miłość i rozpocząć nowy rozdział w życiu? Czy naprawdę nigdy na nic nie jest za późno? „Miłość jak miód” to obyczajowa komedia o dojrzałej przyjaźni i miłości, która przychodzi niespodziewanie i nie patrzy na metrykę."

