Na jaki film wybrać się do kina? Repertuar Kina Halszka na najbliższe tygodnie

"Andre Rieu: Śnieżne Boże Narodzenie" (150 min)

Seanse: 20.12., 28.12., 10.01., 17.01. o godzinie 18.00

Ciesz się magią świąt podczas koncertu Andre Rieu, w którym muzyk zaprezentuje wyjątkowe wykonania świątecznych klasyków.

Witajcie, Kochani! Przed nami najpiękniejszy czas w roku. Nie mogę się doczekać, by zaprosić Was do mojego Zimowego Pałacu w Maastricht, abyśmy wspólnie mogli świętować ten magiczny czas. Przyłączcie się do naszej zabawy, pełnej radosnej muzyki, romantycznych walców i niespodziewanych prezentów. Niech ten świąteczny czas będzie dla nas wszystkich wielką radością. Do zobaczenia w kinie! - André zwraca się do swoich widzów kinowych.