Nietrzeźwy 42-latek znęcał się nad partnerką i jej córką. Teraz złamał zakaz zbliżania się. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie

Stosowanie przemocy domowej to nie tylko przestępstwo, ale także naruszenie podstawowych zasad współżycia społecznego. Ostatnim przykładem skutków takiego postępowania jest historia 42-letniego mieszkańca powiatu szamotulskiego, który nie tylko zlekceważył nakaz prokuratorski, ale także naruszył zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych. Decyzją sądu, mężczyzna spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie.

Znęcał się psychicznie i fizycznie nad konkubiną i jej córką

Dostał zakaz zbliżania się do rodziny

Zakaz zbliżania się oraz nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania to środki, których celem jest izolacja sprawcy od pokrzywdzonego. Mężczyzna jednak nie zastosował się do nich. Policjanci przekazali więc swoje ustalenia prokuratorowi nadzorującemu śledztwo w tej sprawie, by rozważyć zastosowania wobec niego innego, bardziej rygorystycznego środka.

Spędzi trzy miesiące w areszcie

W ubiegłym tygodniu policja ponownie zatrzymała mężczyznę i doprowadziła go do prokuratury. Prokurator złożył wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pokrzywdzonym oraz właściwy tok postępowania. Sąd przychylił się do wniosku i zdecydował, że mężczyzna spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie.