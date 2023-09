Nowe połączenia kolejowe do Szamotuł w ramach kolei kolei metropolitalnej

Sieć Poznańskiej Kolei Metropolitalnej obecnie składa się zatem z linii:

• PKM5 Poznań – Rogoźno Wielkopolskie

Połączenia są obsługiwane przez Koleje Wielkopolskie oraz POLREGIO. W roku 2023 PKM to 193 pary pociągów. Od stycznia 2024 ich liczba wzrośnie do 219 par połączeń dziennie. Na obszarze działania PKM jest blisko 100 stacji i przystanków.

W przypadku mieszkańców powiatu szamotulskiego od stycznia PKM4 do Wronek będzie miała bogatszy rozkład na odcinku Poznań-Szamotuły.

Dodać warto, że w działalność Poznańskiej Kolei Metropolitalnej zaangażowanych jest 48 samorządów – Województwo Wielkopolskie, Miasto Poznań i Powiat Poznański, które współfinansują każdą z linii PKM, a także 9 kolejnych powiatów i 36 gmin, z których większość to członkowie stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Przypomnijmy, że PKM została uruchomiona w 2018 roku. Pierwsze połączenia uruchomiono na trasach z Poznania do Wągrowca, Grodziska Wielkopolskiego, Nowego Tomyśla i Jarocina, a po kilku miesiącach także do Swarzędza. Rok później nitka swarzędzka została wydłużona do Kostrzyna, a w 2020 – do Wrześni. W tym samym roku pojawiły się też połączenia na liniach do Rogoźna i Gniezna. W roku 2022 ze współfinansowania wycofał się powiat jarociński i dlatego teraz ta linia kończy się w Środzie Wielkopolskiej. Pociągi PKM pojawiły się z kolei na trasie do Kościana. Od stycznia 2023 Poznańska Kolej Metropolitalna jeździ także do Wronek.