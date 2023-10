Sokół nadal walczy w Pucharze Polski, Śródmieście liderem swojej ligi!

Liderem grupy II B-klasy jest beniaminek, a zarazem nowa ekipa w rozgrywkach Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, a więc Śródmieście Wronki. Drużyna jeszcze nie przegrała, raz zremisowała i wygrała pozostałe 5 spotkań. Ostatnie na wyjeździe aż 2:5 w Gębicach.

Co o samym spotkaniu napisali przedstawiciele Śródmieścia?

- Kolejne zwycięstwo i samotna pozycja lidera bardzo cieszą, chociaż mecz do łatwych nie należał - tak jakby wskazywał na to wynik. Początek meczu to przekopywanie piłki z jednej na drugą połowę, lecz to Śródmieście przeprowadza pierwsza składną akcję. W 18 minucie po dośrodkowaniu z prawej strony boiska przez Musielaka, piłka trafia do Przybysza, który niczym rasowy snajper ładuje ją do bramki.