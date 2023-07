Nowy sprzęt oraz potrzebne usprawnienia w szamotulskim szpitalu

Przypomnijmy, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach znalazł się wśród kilku szpitali w Wielkopolsce, które otrzymały potężny zastrzyk finansowy w ramach WRPO na lata 2014-2020, zgodnie z Poddziałaniem 9.1.1. Infrastruktura ochrony zdrowia EFRR. Umowa opiewa na kwotę 1 678 694,18 zł. Wkład własny do projektu uzupełni Powiat Szamotulski, który przeznaczy na ten cel 296 240,16 zł.

- Wkrótce szpital w Szamotułach wzbogaci się o nowoczesny sprzęt medyczny do diagnostyki oraz leczenia raka jelita grubego, tj.: zestaw endoskopowy o wartości ok. 700 tys. zł. Ponadto, szpital zakupi zestawy narzędzi do zabiegów operacyjnych o wartości 100 tys. zł, aparat elektrochirurgiczny z osprzętem o wartości ok. 60 tys. zł oraz aparaty USG. Na jakości diagnostyki zyskają pacjenci poradni specjalistycznych oraz oddziałów szpitalnych - poinformowano.