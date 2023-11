Odblask, czyli praktyczny dodatek, który zapewnia bezpieczeństwo. Trwa akcja promującą bezpieczne poruszanie się w mieście Natalia Nowotna

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy istnieje taki dodatek do codziennych stylizacji, który nie tylko doda uroku, ale także zapewni bezpieczeństwo na co dzień? Na taką potrzebę odpowiedział Urząd Miasta i Gminy, we współpracy ze Strażą Miejską z Szamotuł. Trwa akcja obdarowywania mieszkańców odblaskami, które stanowią nie tylko ciekawy akcent ubioru, ale także praktyczny element, który może uratować zdrowie, a nawet życie.