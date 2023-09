Bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły. Drogówka radzi, o czym należy pamiętać!

Policyjne patrole na straży w pierwszych dniach września!

W pierwszych dniach września, policja będzie pełnić służbę w okolicach szkół i szczególną uwagę zwracać na wszelkie nieprawidłowości zachowań uczestników ruchu drogowego. To ważny krok w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, zmierzającej do szkoły.

Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w drodze do szkoły?

Odpowiedzialność pieszych - istotna rola w utrzymaniu bezpieczeństwa na drodze

Piesi również mają swoją rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa na drodze. Wchodząc na jezdnię czy torowisko, zachowajmy szczególną ostrożność. Pamiętajmy, że wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd, nawet na przejściu dla pieszych, jest zabronione i niebezpieczne.

Wspólna troska o bezpieczeństwo na drodze to nasz obowiązek i gwarancja, że uczniowie wracający do szkoły będą mogli to robić w pełni bezpiecznie. Drogówka radzi: dbajmy o bezpieczną drogę do szkoły!