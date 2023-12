Okradali znajomego wykorzystując jego kody BLIK! W ciągu trzech miesięcy wyciągnęli z jego konta 30 tysięcy złotych

Dwóch mieszkańców Wronek ukradło z konta znajomego około 30 tysięcy złotych

Mężczyźni zostali zatrzymani jeszcze tego samego dnia, w którym policjanci otrzymali zawiadomienie o przestępstwie. Okazało się, iż byli to znajomi pokrzywdzonego, którzy wykorzystując jego nieuwagę, pozyskiwali z jego telefonu komórkowego kody BLIK i wypłacali pieniądze z bankomatów. Udało im się tak działać od jakiegoś czasu, gdyż pokrzywdzony nie monitorował na bieżąco stanu swojego konta bankowego - poinformowała st. asp. Sandra Chuda.

Funkcjonariusze podjęli śledztwo, weryfikując transakcje i analizując zapisy z monitoringu bankomatów. Dzięki staranności i współpracy z dzielnicowym, policji udało się dotrzeć do dwóch podejrzanych. Byli to mieszkańcy Wronek w wieku 26 i 28 lat.

Może im grozić do 10 lat więzienia

Zatrzymanym mężczyznom przedstawiono 16 zarzutów związanych z kradzieżami poprzez włamania na konto bankowe. Prowadzone postępowanie jest nadal w toku, a funkcjonariusze z Komisariatu Policji we Wronkach nie wykluczają, że inne osoby mogą być powiązane z przestępstwem, co może skutkować kolejnymi zarzutami. Za kradzież z włamaniem polskie prawo przewiduje karę do 10 lat więzienia.