Piłkarskie podsumowanie tygodnia w powiecie szamotulskim

Piłkarze Sparty Szamotuły grali swój mecz w Margoninie z Leśnikiem. Spotkanie idealnie otworzyło się dla beniaminka. W 10 minucie niezawodny Denis Maćkowiak otworzył wynik spotkania, a dwadzieścia minut później na 0:2 podwyższył Sylwester Rybarczyk. Początek meczu idealny i wydawać by się mogło, że trzy punkty z wyjazdowego spotkania zasilą konto Sparty. Niestety… Tuż przed gwizdkiem kończącym pierwszą połowę gospodarze zdobyli bramkę kontaktową.

Zaczynamy od V ligi W ramach szóstej kolejki Sparta Szamotuły swój mecz rozgrywała na wyjeździe, z kolei Sokół Pniewy – zagrał u siebie. Pniewianie, po wysokiej porażce w ramach 5 kolejki, tym razem chcieli przed swoimi kibicami nieco odpokutować. Czy to się udało? Połowicznie, bo Sokół tylko zremisował z Polonią Jastrowie 2:2. Szkoda, bo rywale ekipy z Pniew zajmują przedostatnie miejsce i w lidze jeszcze nie wygrali.

Zwykle taki go – do szatni – daje ekipie przegrywającej wiatru w żagle. Tak było i tym razem. W 68 minucie było już 2:2, po bramce z rzutu karnego. I do końca spotkania nic już się nie zmieniło.

Sparta po 6 kolejkach z 6 punktami zajmuje 14 miejsce w 16-zespołowej tabeli. Sokół z 8 punktami sklasyfikowany jest obecnie na 10 miejscu.

Klasa okręgowa

Piętnaście goli padło w trzech spotkaniach, w jakim udział brały drużyny z terenu powiatu szamotulskiego. LZS Otorowo skromne 1:0 pokonał na własnym obiekcie NKS Niepruszewo. Kłos Gałowo w efektownym stylu, bo 1:6 na wyjeździe pokonał Czarnych Czerniejewo. Takim samym wynikiem zakończył się mecz z udziałem Sokoła Duszniki. Jednak to beniaminek był zdecydowanym przegranym tego spotkania, ulegając na wyjeździe Liderowi Swarzędz.