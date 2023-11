Dziesięć goli w Otorowie. LZS - Sokół Duszniki 5:5! Taki mecz, to wizytówka ligi

Podsumowanie zaczynamy od Derbów Polski, a więc pojedynku Lecha Poznań z drużyną z Warszawy. Mecz raczej zawiódł oczekiwania kibiców – i jednych i drugich. Ciekawych akcji było, jak na lekarstwo, goli zupełnie się nie doczekaliśmy. Po ekstraklasowym klasyku oczekiwać należy czegoś więcej niż tego, co zaprezentowali piłkarze obu ekip. Po 2 celne strzały i w sumie 11 sytuacji bramkowych dzielonych na dwie drużyny, to zdecydowanie za mało.

W klasie okręgowej tempa nie zwalnia Kłos Gałowo. Wicelider wygrał na trudnym terenie w Niepruszewie 0:2. Z kolei w Dzień Niepodległości doszło do derbów powiatu w klasie okręgowej. LZS Otorowo podejmowały Sokoła Duszniki. Beniaminek wysoko postawił poprzeczkę gospodarzom, bo choć mecz zakończył się podziałem punktów, to w bardzo imponującym rozrachunku – bo aż 5:5. Jak poinformował w swojej relacji Sokół Duszniki, w pierwszej połowie było 2:2, choć to LZS prowadził 2:0. Co ciekawe jednak, w 85 minucie meczu gospodarze z Otorowa prowadzili 5:3, a mimo to piłkarze beniaminka zdołali mecz ten zremisować.

W najbliższej kolejce dojdzie do kolejnych derbów. Kłos Gałowo zagra z Sokołem Duszniki u siebie. Na pewno również i tu będzie ciekawie. Start w sobotę 18 listopada o godzinie 14 w Gałowie.