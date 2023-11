Policyjna prewencja działa. W powiecie szamotulskim jest bezpieczniej

Dzięki pomocy aspirant Sandry Chudej – oficer prasowej Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach, udało nam się porównać okres od 1 stycznia do 31 października 2023 roku z rokiem 2022. Co prawda do pełnego zestawienia brakuje dwóch miesięcy tego roku, jednak już teraz widać, że łączna liczba wszystkich postępowań wszczętych w sprawach zgłoszonych przestępstw zaistniałych na terenie powiatu szamotulskiego w mijającym roku jest mniejsza, niż w 2022.

- Przedstawione statystyki zawierają podział w zakresie spraw prowadzonych przez poszczególne jednostki. Jednocześnie należy wyjaśnić, iż Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach w zakresie prowadzonych postępowań obsługuje również gminę Kaźmierz. Dodatkowo w ostatnim czasie w znacznej części obsługuje również sprawy z terenu działania Posterunku Policji w Obrzycku. Część spraw z terenu działania PP Obrzycko obsługuje również Komisariat Policji we Wronkach – informuje nas aspirant Sandra Chuda.

Łączna liczba wszystkich postępowań wszczętych w sprawach zgłoszonych przestępstw zaistniałych na terenie powiatu szamotulskiego w 2022 roku wyniosła 1723, z kolei w tym roku dotychczas odnotowano 937.

Liczba postępowań wszczętych w sprawach tzw. narkotykowych z podziałem na rewiry

Komenda Powiatowa Policji Szamotuły (gmina Szamotuły i Kaźmierz) w 2022 roku – 49, obecnie – 40; Komisariat Policji Wronki – 18 (2022), obecnie 20; Komisariat Policji Pniewy – 15 (2022), 17 (2023); Posterunek Policji Obrzycko – 5 (2022) i 0 obecnie; Posterunek Policji Duszniki 5 (2022) i 6 obecnie.

Liczba postępowań wszczętych w sprawach kradzieży z włamaniem:

KPP Szamotuły (gmina Szamotuły i Kaźmierz) w 2022 roku – 50, obecnie – 26; KP Wronki – 90 (2022), obecnie 7; KP Pniewy – 7 (2022), 8 (2023); PP Obrzycko – 10 (2022) i 1 obecnie; PP Duszniki 13 (2022) i 9 obecnie.

Liczba postępowań wszczętych w sprawach kradzieży:

KPP Szamotuły (gmina Szamotuły i Kaźmierz) w 2022 roku – 80, obecnie – 69; KP Wronki – 34 (2022), obecnie 9; KP Pniewy – 30 (2022), 19 (2023); PP Obrzycko – 14 (2022) i 1 obecnie; PP Duszniki 28(2022) i 11 obecnie.

Liczba postępowań wszczętych w sprawach bójek/pobić:

KPP Szamotuły (gmina Szamotuły i Kaźmierz) w 2022 roku – 5, obecnie – 0; KP Wronki – 0 (2022), obecnie 2. W pozostałych nie odnotowano.

Liczba postępowań wszczętych w sprawach uszkodzenia ciała:

KPP Szamotuły (gmina Szamotuły i Kaźmierz) w 2022 roku – 3, obecnie – 9; KP Wronki – 14 (2022), obecnie 6; KP Pniewy – 6 (2022), 1 (2023); PP Obrzycko – 4 (2022) i 0 obecnie; PP Duszniki nie odnotowano.

Liczba postępowań wszczętych w sprawach związanych z kierowaniem pojazdami w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków:

KPP Szamotuły (gmina Szamotuły i Kaźmierz) w 2022 roku – 46, obecnie – 40; KP Wronki – 14 (2022), obecnie 22; KP Pniewy – 23 (2022), 17 (2023); PP Obrzycko – 14 (2022) i 3 obecnie; PP Duszniki 15 (2022) i 15 obecnie.