Potrącono 62-letniego rowerzystę. Mieszkaniec Pniew odniósł poważne obrażenia Natalia Nowotna

Archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

W czwartek, 4 kwietnia, szamotulscy policjanci pracowali na miejscu wypadku na drodze wojewódzkiej nr 116, gdzie doszło do potrącenia 62-letniego mężczyzny jadącego na rowerze. Niestety, odniósł on poważne obrażenia i trafił do szpitala.