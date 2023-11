Poważna kontuzja kolana nie pozwala Julce spełniać siatkarskiej pasji! Trwa zbiórka dla byłej zawodniczki UKS Szamoulanin Natalia Nowotna

Siatkówka to dla wielu osób nie tylko sport - to pasja, życiowa droga, o której marzy nie jeden młody zawodnik. Julia Latowska to utalentowana siatkarka, była zawodniczka UKS Szamotulanina, której historia w tej dyscyplinie zaczęła się już w trzeciej klasie podstawówki. Niestety, niedawno dziewczyna doznała poważnej kontuzji. Aktualnie trwa zbiórka na rekonstrukcję więzadła krzyżowego przedniego i tenodezy bocznej kolana siatkarki. Każdy może ją wesprzeć!