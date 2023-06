Powiat szamotulski: Trwają inwestycje za ponad 6,5 miliona złotych.

Prace na Powiatowym Stadionie Lekkoatletycznym rozpoczęte Tymczasem ponad 4,3 miliona złotych kosztować ma właśnie rozpoczęta modernizacja stadionu. To zadanie także zostało dofinansowane w ramach Polskiego Ładu kwotą wynoszącą blisko 3,9 mln zł. Przebudowa ma potrwać do końca tego roku, a związana jest z z rozbudową i przebudową infrastruktury centrum lekkoatletycznego.

- Inwestycja obejmuje m.in.: nową nawierzchnię dla bieżni z aparaturą pomiarową, wykonanie 2 oddzielnych rozbiegów z zeskoczniami do skoku w dal i trójskoku, zamontowanie zeskoku do skoku wzwyż ze stojakami, poprzeczkami i garażem najazdowym, wytyczenie pola rzutu do pchnięcia kulą o podłożu z mączki ceglanej i z promieniem rzutu, a także wybudowanie klatki do rzutu dyskiem i nowej nawierzchni na rozbiegu do rzutu oszczepem – informuje powiat.

To nie wszystko, bo dodatkowo zamontowane zostaną dwie nowe zadaszone trybuny, każda na ok. 100 osób a stara trybuna na ok. 180 osób zostanie przebudowana. Inwestycja przewiduje też m.in.: wyposażenie w sprzęt, nowy magazyn, ogólnodostępną autonomiczną toaletę, oświetlenie z monitoringiem, punkty ujęcia wody, prądu i nową nawierzchnię trawiastą.