Prasówka z całego tygodnia 28.01.2024 w Szamotułach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Szamotuły, 28.01.2024. 21.01 - 27.01.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Szamotulski "Rolnik", czyli Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach, rozpoczął odliczanie symbolicznych stu dni do matury podczas balu studniówkowego. To wyjątkowe wydarzenie odbyło się w Domu Przyjęć Wichrowe Wzgórze w Grzebienisku. Maturzyści podziękowali wychowawcą za te kilka lat opieki i przygotowań, a następnie popisali się pięknym polonezem. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia!

W piątek, 26 stycznia, odbyła się Studniówka Zespołu Szkół nr 2 we Wronkach. To właśnie od tego wyjątkowego wieczoru maturzyści zaczęli odliczanie symbolicznych dni do egzaminów maturalnych. Uczniowie świętowali hucznie, a na parkiecie nie zabrakło popisów tanecznych w parach i solo. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia!