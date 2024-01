Do egzaminów zawodowych dla osadzonych Zakładu Karnego we Wronkach przystąpiło 19 absolwentów Natalia Nowotna

Osadzonym Zakładu Karnego we Wronkach umożliwiono przystąpienie do egzaminów zawodowych, do których przystąpiło 19 absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodzie ślusarz i operator obrabiarek skrawających.